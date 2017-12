U nastavku potrage za tijelom Aldina Mulića koji je upao u Miljacku u sarajevskom naselju Dolac Malta prije 12 dana , sutra će biti podignuta brana na ovoj rijeci na području Starog Grada.

Arhiv

Ovo će omogućiti detaljnu potragu Miljacke po dionicama od Dolac Malte do samog kraja. Kako je rekao Fahrudin Solak, Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), planirano je da se brana podigne sutra do 10 sati kada će započeti spuštanje u korito rijeke.



"Podijelili smo rijeku u nekoliko sektora. Imamo ljude koji će ući skroz u rijeku i nizvodno ćemo je pregledati da isključimo ili eventulano nađemo tijelo. Ovih dana nije bilo padavina i opao je nivo Miljacke i količina vode koja dolazi u branu. Prethodno to nije bilo moguće jer bi brana pukla i napravili bismo veću štetu", kazao je Solak.



U potrazi će osim FUCZ, GSS stanica Sarajevo i GSS Novi Grad, učestvovati i Općinska služba civilne zaštite Konjic. Kao i ranije, učestvovat će i prijatelji i rodbina stradalog mladića.



Podsjećamo, Aldin Mulić i Irhan Fočo upali su u rijeku Miljacku u noći sa 12. na 13. decembar, a Fočino tijelo pronađeno je 14. decembra kod Visokog.





