Potraga za tijelom mladića koji je prošle sedmice upao u rijeku Miljacku u sarajevskom naselju Dolac Malta, a u koju je danas bilo uključeno više od 700 učesnika, na žalost nije rezultirala njegovim pronalaskom.

Foto: 24sata.info

Glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Majda Kovač večeras je izjavila za Fenu da je ovo najveća potraga koja je do sada rađena u BiH za jedom nestalom osobom, te da je danas pregledano nekih 300 kilometara dužine korita rijeka Miljacke i Bosne i dio Lašve.



Po njenim riječima, bilo je više od 700 učesnika u potrazi, oko 50 čamaca, a korišteni su i psi Federealne uprave civilne zaštite i GSS-a u BiH.



Dodala je da je bio angažiran i helikopter Federalnog MUP-a koji je nadlijetao kompletan dio od početka do kraja potrage, te su napravljeni videozapisi koji će biti pregledani.



Kovač ističe da su svi učesnici u potrazi činili sve kako bi se pronašao nastradali mladić.



Po njenim riječima, pokazala se jako dobra saradnja svih ekipa.



- Kolege iz Republičke uprave civilne zaštite, osim što su pomagali na vodi, njihovi pripadnici su radili i u dijelu od Doboja prema Bosanskom Šamcu. Pokazalo se da svi mogu surađivati i biti dio potrage i pomoći u ovakvim situacijama - istaknula je Kovač.



Napomenula je da oni koji nisu danas mogli da učestvuju u potrazi na način da budu uključeni u ekipe koje su vršile potragu na vodi i pored vode, su pomagali na neki drugi način.



Kovač je kazala da će pripadnici Federalne uprave civilne zaštite nastaviti potragu i sutra, ali ne u ovom obimu kakva je bila danas.



Podsjećanja radi, Aldin Mulić (28) nestao je u nabujaloj Miljacki prošle sedmice u noći s utorka na srijedu. Kada je pao u vodu, mladić Irhan Fočo (24) skočio je za njim u namjeri da ga spasi, ali je i on te noći nestao. Njegovo tijelo je nađeno u rijeci Bosni kod Visokog.

(FENA)