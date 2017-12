Evo, taman sam majku ubio, a sada hoću sebe - glasi poruka koju je danas ujutru svojoj sestri u Australiji poslao Miodrag Lubura (40) iz bijeljinskog sela Ljeskovac.

Njegova sestra je kontaktirala bijeljinsku policiju, ali svoje najmilije nije uspjela spasiti, jer je on na spavanju, hicem iz pištolja, upucao majku Savku (75), nakon čega je presudio i sebi, i to na vlastitu slavu - Svetog Nikolu!



Po zaprimljenoj prijavi, kako je potvrđeno "Nezavisnim", na mjesto događaja odmah su odjurili policajci. Međutim, bilo je kasno.



"Izlaskom na lice mjesta u kući u mjestu Ljeskovac zatečena su beživotna tijela S.L. i M.L. Tijela su prevezena na Odjeljenje patologije Medicinskog centra Bijeljina. O svemu je obaviješten nadležni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji rukovodi istragom, a koja je u toku", naglasila je Aleksandra Marić, portparol Policijske uprave Bijeljina.



Komšije tvrde da je Miodrag uvijek bio povučen. Uglavnom je, po riječima mještana, dane provodio u kući s majkom. Ponašao se neobično.



"Izbjegavao je kontakt s komšijama i okretao je glavu tokom pozdrava ili bilo kakve vrste komunikacije", navode mještani.



Dodaju da su Miodraga viđali noću kako izlazi ispred kuće i satima priča s nekim na telefon. U Ljeskovac su Miodrag i Savka doselili prije dvije godine iz Bratunca, gdje su prethodno izbjegli.



"Prodali su neku imovinu koju su imali, kupili su kuću ovdje u Ljeskovcu. Miodrag nije radio, spavao je veći dio dana... Samo jednom dnevno kratko je odlazio do prodavnice. Njegova majka je imala u Bratuncu moždani udar, pa se teže i kretala. Eh, bila je dobra žena. Razgovarale smo, obilazila ja nju i ona mene, mada se posljednji mjesec povukla i samo jednom sam je vidjela", navela je jedna komšinica.



Miodrag je, prema riječima te komšinice, kobne noći poslao SMS sestri koja živi u Australiji, u kojoj je napisao šta je uradio i kakve još planove ima.



"U razgovoru s policijom noćas sam saznala da mu je sestra napisala: 'Kako ste, spremate li se za slavu?', a on joj je odgovorio 'Evo, taman sam majku ubio, sada hoću sebe'", priča komšinica, dodajući da je ovo velika tragedija, te da su svi mještani u nevjerici.



Ljekari ističu da su intervenisali, ali ništa nisu mogli da urade.



"Imali smo jednu tešku, tragičnu noć, odnosno poziv na teren nakon ubistva i samoubistva. Sin je usmrtio majku i potom presudio sebi. Po dolasku ekipe Hitne pomoći mi smo mogli samo da konstatujemo smrt", rekao je jedan ljekar.





