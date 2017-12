Na području Visokog i nizvodno niz rijeku Bosnu prema Zenici danas će brojni spasioci, ali i volontera, zajedničkim snagama pretraživati teren s ciljem pronalaska tijela Aldina Mulića koji se u noći s utorka na srijedu utopio u rijeci Miljacki u Sarajevu.

Već četvrti dan pripadnici Federalne uprave civilne zaštite s drugim spasiocima i volonterima koji su danas pristigli iz cijele Bosne i Hercegovine pretražuju korito rijeke Miljacke i Bosne kako bi pronašli tijelo Mulića.



Tokom jučerašnjeg dana pretraživan je lokalitet Miljacke, ali i Bosne na potezu od Sarajeva do Visokog te od Visokog prema TE Kakanj, dok se akcija pretrage terena pred kraj dana produžila do ušća rijeke Bosne i Lašve, odnosno, do Lašvanske petlje.



Glasnovogovornica FUCZ Majda Kovač je izjavila kako zbog nabujale rijeke Bosne čamci trenutno nisu u vodi te da volonteri zajedno s pripadnicima FUCZ pretražuju teren.



"Na terenu u Visokom imamo stotinu pripadnika FUCZ, 25 službenika Specijalne policijske jedinice MUP-a ZDK i oko 60 volontera koji su s našim ljudima raspoređeni na potezu od Visokog prema Kaknju. Pripadnici FUP-a pod rukovodstvom Civilne zaštite KS pretražu područje od Dolac Malte do Visokog. Čamci trenutno nisu u vodi zbog visokog vodostaja rijeke i brze vode koja bi predstavljala opasnost našim ljudima na vodi te se akcija trenutno odvija na taj način što se vrši vizuelni pregled terena", kazala je Kovač.



Akciji i danas s ljudstvom i mehanizacijom podršku daju pripadnici Civilne zaštite Republike Srpske te lokalnih i kantonalnih uprava civilne zaštite.



Pretraga terena trajala je i tokom protekle noći smanjenim intenzitetom, a uz pomoć reflektora pretraživano je korito Bosne od Visokog do Kaknja.



