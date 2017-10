Nedugo nakon što je Branko Stambolić (79), brzo, kao u neznanju, ušao u stan čiji je suvlasnik, njegova bivša supruga Bosiljka (74) je jaučući istrčala na hodnik i pokušala da bježi kod komšija, ali je on iz pištolja, takozvanog tetejca, zapucao u nju i teško je ranio, a zatim se ubio.

Ukratko, tako su šokirane komšije opisale stravičnu porodičnu tragediju, koja se u petak oko 10.45 odigrala u stambenoj zgradi u Ulici Relje Krilatice, u banjalučkom naselju Borik, gdje se, po riječima mještana, u stanu na 11. spratu već godinama odvija tortura u Brankovoj režiji!



Branko je, tvrde mještani, živio uglavnom u kući u jednom selu kod Prijedora, ali je često dolazio u stan, gdje ima svoju sobu nakon što se razveo od Bosiljke, koja u tom stanu živi.



"Ona ga je više puta prijavljivala policiji za maltretiranje, to znam. Kobnih momenata, u petak, ona je istrčala iz stana, u pokušaju da pobjegne kod komšinice, inače medicinske sestre, a on je zapucao i pogodio je. Kada je pogođena, jaukala je: 'Ubi me, ubi me'. Dva pucnja sam čula. U hodniku ima krvi. Ubio je zatim sebe", priča mještanka za "Nezavisne".



Baš u petak, 13. oktobra, po riječima druge mještanke, vidjela je Branka kako nešto drži u ruci i mahnito ulazi u zgradu. Posumnjala je da je možda pijan, te je nazvala Brankovog i Bosiljkinog sina, koji živi s majkom.



"Rekla sam njihovom sinu, koji je i predsjednik Zajednice etažnih vlasnika u našoj zgradi, da mu je došao otac. Ubrzo nakon toga on me nazvao i rekao: 'Idi u stan, izgleda da je on pucao u mamu'", priča ta mještanka, moleći nas da joj ne navodimo ime.



Mještani navode da su se supružnici tokom rata doselili u Borik iz Zagreba, te da je, nakon razvoda, Bosiljka ostala da živi u stanu, a Branko je povremeno dolazio. Njihov sin, koji nije oženjen, je, kažu, živio u Banjaluci, ali je često išao i u Zagreb. Branko, navodno, ima još jednog vanbračnog sina.



"Bosiljka je divna žena, a Branko je bio loš čovjek. Maltretirao ju je. Jednom je obio vrata stana, pa je ona morala da mijenja bravu na vratima, zbog čega je on pozvao policiju. Policiju je i ona zvala, više puta, jer ju je maltretirao", prisjeća se mještanka.



Šokirani mještani okupili su se ispred zgrade. Jedna djevojka je pustila suze.



U Univerzitetskom kliničkom centru RS, gdje je Bosiljka prevezena, odmah su pristupili hirurškom zbrinjavanju pacijentkinje, koja ima prostrelnu ranu grudnog koša.



"Sve dalje prognoze u vezi s njenim zdravstvenim stanjem su preuranjene i krajnje neizvjesne", rekli su iz UKC RS.



Tijelo Branka Stambolića su odvezli radnici "Gradskog groblja". Uviđaj je, uz policiju, obavio i tužilac. Istraga se nastavlja.



"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja", naglasila je Mira Miletić, sekretar Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.





