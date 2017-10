Sinu banjalučkog biznismena Š. A. (38) koji je uhapšen u petak banjalučki Okružni sud odredio je jednomjesečni pritvor zbog navodnog bludničenja nad djecom i nasilja nad suprugom, saznaje Glas Srpske.

Arhiv / 24sata.info

Iz banjalučkog Okružnog tužilaštva u petak je saopšteno da se Š.A. tereti za polno nasilje nad djetetom i nasilje u porodici.



- Osumnjičeni Š. A. je krivična djela počinio od 2015. do 2017. godine. Pritvor za njega je zatražen zbog bojazni da će uticati na svjedoke i postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da bi on mogao ponoviti krivično djelo - saopšteno je iz Tužilaštva.



Nezvanično, policija je tokom hapšenja Š. A. pronašla i fotografije na kojim je on nag u blizini djece, ali to niko nije mogao da potvrdi.



Osim toga navodno su pronađene i fotografije koje ukazuju i na moguću dječiju pornografiju.



Više informacija i detalja o ovom slučaju nije moguće otkrivati s ciljem zaštite maloljetnih žrtava.



Osumnjičenog Tužilaštvo tereti prema starom Krivičnom zakonu Republike Srpske, koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja krivičnog djela. Prema tom zakonu za polno nasilje nad djetetom za koje je osumnjičen Š. A. predviđena je najmanja kazna od pet godina zatvora, a za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici od godine do pet godina robije.

(Glas Srpske)