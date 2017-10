Slovenski ured za borbu protiv pranja novca je otvorio istragu u vezi sa tvrdnjama opozicionih stranaka da je najveća dražvna banka, Nova Ljubljanska Banka (NLB), oprala gotovo milijardu eura iz Irana u periodu između 2008. i 2010. godine, kršeći tako međunarodni embargo i odredbe o finansiranju terorizma, javlja internet portal EurAktiv.

Ilustracija / 24sata.info

Slovenski mediji su u julu objavili da je 40-50 transakcija obavljano svaki dan iz NLB-a ka više od 30.000 računa širom svijeta, uključujući i neke sa lažnim imenima poput Mickey Mousea ili Donalda Ducka. Optužbe nisu detaljno obrazlagane dok opozicija nije ponovo otvorila slučaj prošle sedmice. NLB nije odgovorila na upit EuraActiva, ali je slovenska vlada potvrdila da je „u spomenutom slučaju Ured za sprečavanje pranja novca zaprimio izvještaj o sumnjivim transakcijama u junu 2010. u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma“.



Ministarstvo finansija je potvrdilo odgovarajući na upit Ureda za sprečavanje pranja novca da su poslali upite za više od 30 država u vezi sa spornim transakcijama. Na bazi provjera je utvrđeno da postoji osnov za sumnju da su prekršeni zakoni.



U centru skandala je britansko-iranski državljanin Iraj Farrokhzadeh, koji je otvorio račune u toj banci u decembru 2008. godine za kompaniju Farrokh Ltd., nakon što su švicarske vlasti zatvorile njegove račune u banci UBS.



Farrokhzadeh je, kako se pretpostavlja, prebacio novac Iranske izvozne i razvojne banke (EDBI) koja se našla pod sankcijama i na crnoj listi EU. U to vrijeme Farrokhzadeh je bio i na listi natraženijih osoba Interpola.



Slovenska centralna banka je zabranila transakcije u decembru 2010. ali je NLB-u trebalo devet dana da to provede, do kada je Farroukhzadeh prebacio operacije u ruske banke. I slovenski parlament je tražio daljnu istragu koja bi se mogla odraziti i na političku situaciju. Opozicioni SDS Janeza Janše tvrdi da je vlada uradila sve da sakrije sporne transakcije.





(FENA)