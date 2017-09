Policija iz Kiseljaka uhapsila je osobu koja se sumnjiči da je prije nekoliko dana zapalila privatni automobil imama džemata Kiseljak Mustafe ef. Pašića, koji je bio parkiran u njegovoj garaži u mjestu Duhri.

Arhiv / 24sata.info

Navodno, radi se o M. E. koji stanuje u neposrednoj blizini Pašića.



Nakon saznanja da bi on mogao biti kriv za paljevinu, policija je izvršila pretres njegove kuće i pratećih objekata koje on koristi nakon čega je on priveden u policiju na saslušanje.



U zakonskom roku on će biti predat nadležnom Tužilaštvu, saopćeno je iz policije.



Automobil je zapaljen 21. septembra i to u garaži ispod stana, gdje su spavala djeca.



Međutim, brzom reakcijom imama spriječena je veća katastrofa.



Šta je motiv napada na efendiju, još je predmet policijske istrage, ali nezvanično, nema govora o međunacionalnim tenzijama. Naime, uhapšeni je komšija imama te je bošnjačke nacionalnosti.





(Faktor)