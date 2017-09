Katoličku crkvu u BiH potresa seks skandal nakon što su tri osobe uhapšene i pritvorene zbog sumnje da su snimcima seks ucjenjivale katoličkog svećenika iz Modriče, od kojeg su uspjele izvući velike svote novca u zamjenu za neobjavljivanje tih eksplicitnih snimaka.

U izjavi koja je opisana u prijedlogu za određivanje pritvora Saški Kovačević i njenom dečku Aleksandru Vasiljeviću (27) iz Doboja, katolički svećenik iz Modriče inicijala I. K., od kojeg je ucjenom snimcima seksa iznuđeno 250.000 KM, detaljno je opisao da je Sašku upoznao kao maloljetnicu, pišu Novosti.rs.



Sprijateljili su se, a ona je od njega posudila 7.000 KM. Već tada mu je predlagala da stupe u ljubavnu vezu, što je on odbio. U međuvremenu je navodno pokušavao da je iščupa iz lošeg društva, da bi mu ona, kada je napunila 20 godina, rekla da ga voli i da s njim želi seks.



Iako se opirao, s njom se ipak sastao u župnoj kući u kojoj je tada stanovao. Pili su alkohol i ona je navaljivala pa su na kraju otišli u spavaću sobu.



"Lisicama ga je vezala za stolicu, a preko glave mu stavila fantomku pod izgovorom da se srami da je vidi golu", navodi se u prijedlogu za pritvor osumnjičenima.



Navodi se da je I. K. osjetio još neke korake u sobi, a kada je pitao da li je još neko tu, odgovora nije bilo. Prešli su na krevet i I. K. je imao kraći seks sa ženom. Mjesec dana kasnije saznao je da je to bila druga djevojka, a da je Saška sve snimala u namjeri da ga ucijene i uzmu novac.



Saška mu je prvo tražila 30.000 KM, ali je on to odbio znajući da mu se na snimku ne vidi lice.



Tri mjeseca kasnije Sašku je sreo u restoranu i za susjednim stolom mu je pokazala djevojku i rekla da je to ona što je bila s njim. Upoznali su se, razmijenili brojeve, i poslije tri dana djevojka je došla u njegov župni ured na piće. Pili su misno vino i I. K. tvrdi da se poslije jedne čaše osjećao drogirano.



Djevojka je to iskoristila, popela se na njega, te su imali seksualni odnos, da bi ga ujutro nazvala i tražila 100.000 KM kako ne bi objavila snimak.



Ona je prvo negirala da stoji iza toga, a kasnije ga je počela ucjenjivati, pa joj je u više navrata isplatio 156.000 KM. Da bi je isplatio, navodno je posuđivao novac od prijatelja, a čak je podigao i novac od životnog osiguranja.



Saška ga je u septembru 2016. molila za oproštaj. Govorila je da će vratiti novac, da ga voli i da se želi udati za njega. Tražio je da ga ostavi na miru, ali je ona onda počela naručivati bunde, mobitele i ostale stvari na njegovu adresu i govorila mu je da to mora platiti ili će imati problema. Priznala mu je i da je u vezi sa Vasiljevićem, pa su ga njih dvoje počeli ucjenjivati.



Vasiljeviću je, kako se navodi, isplatio 60.000 KM i 4.000 eura, a dao mu je i svoj Audi A4. Ucjenjivanje i prijetnje nastavili su se i narednih mjeseci i kada više nije mogao izdržati pritisak, sve je prijavio policiji.



Saška Kovačević i Aleksandar Vasiljević uhapšeni su sredinom augusta u akciji "Steroid", a zbog sumnje da je učestvovao u ucjeni kasnije je uhapšen i Milo Joksimović. Svima je određen pritvor, a na teret im se stavlja kazneno djelo ucjene za koju im prijeti zatvorska kazna od jedne do 10 godina, pišu Novosti.rs.

