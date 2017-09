U Kiseljaku, u mjestu Duhri, sinoć je došlo do požara, kada je nepoznat počinilac imamu iz ovoga džemata, Mustafi ef. Pašić, zapalio privatni automobil.

Foto: Agencije

Automobil je zapaljen u garaži ispod stana, gdje su spavala djeca. Međutim, brzom reakcijom imama spriječena je veća katastrofa.



Kako je za Avaz.ba potvrdio portparol MUP-a SBK Hasan Hodžić do cijeli slučaj je prijavljen policiji u 00:20 sati.



- U 00:20 sati je prijavljeno da je došlo do zapaljenja garaže u kojoj se nalazilo i putničko vozilo Škoda Octavia u vlasništvu M. P. rođenog 1979. godine iz mjesta Duhri. Radi se o zapaljenju jer nije utvrđeno da li je požar ili paljevina. Odmah na lice mjesta izašli su policijski službenici Kiseljak i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva koji su požar lokalizovali. O slučaju je obaviješten kantonalni tužilac, a inspektori vrše uviđajne radnje i poduzimaju i druge mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do zapaljenja garaže i vozila - kazao je Hodžić.



Iz Medžlisa islamske zajednice Kiseljak izražava se zabrinutost zbog ovog nedjela koje se dogodilo u Novogodišnjoj noći, kada muslimani dočekuju Novu hidžretsku godinu i te prve trenutke provode u ibadetu.



Stoga, Medžlis Kiseljak traži od nadležnih organa da u što kraćem roku istraže ovaj slučaj i što prije pronađu počinioca.



(Avaz)