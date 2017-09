Majda Juzbašić (41) bila je narkomanka i drogirala me tu veče kada se dogodilo ubistvo, ustvrdio je danas u banjalučkom Okružnom sudu Novak Džinović (41) iz Šapca, koji je pristao da za ovaj zločin, počinjen prije 11 godina, bude osuđen na 12 godina robije.

Šapčanin je, dakle, priznao da je ubio Banjalučanku, a okružni javni tužilac Dalibor Vrećo i Džinovićev advokat Dušan Savić kazali su da je sklopljen sporazum o priznanju krivice.



Džinović je kratko izjavio da je dobrovljno priznao krivicu i odrekao se suđenja te zatražio da odmah bude upućen na izdržavanje kazne.



"Pa prihvatam kaznu, šta ću. Ona je mene drogirala i ja sam je u nesvjesnom stanju ubio. Da mi sad date nož, nikoga ne bih mogao ubosti", rekao je Džinović.



Zanimljivo je da je on upitao Sudsko vijeće kada mu ističe 12 godina robije, na šta je dobio odgovor - za 12 godina.



Tužilac Vrećo je izjavio da su cijenili sve dokaze i da smatra da će se ovom kaznom postići cilj kažnjavanja.



"Prilikom određivanja kazne cijenili smo otežavajuće okolnosti, kao što su način na koji je počinjeno ubistvo, odnosno što ju je ubo 20 puta nožem, kao i to što je bio u bjekstvu", istakao je Vrećo.



Sa druge strane, advokat Savić rekao je da se njegov branjenik sam predao i dodao da je dobio kćerku prije četiri mjeseca. Džinović je dužan i da plati sudske troškove u iznosu od 2.691 marku. Majda Juzbašić je 27. juna 2006. godine izbodena 20 puta kuhinjskim nožem, a zatim je njeno tijelo izgorjelo u stanu, u požaru koji je podmetnuo optuženi.



Ubistvo je počinjeno između dva časa i 3.30 u banjalučkoj Ulici carice Milice, u stanu Juzbašićeve.



Nakon svađe s Juzbašićevom, kako se navodi, on ju je kuhinjskim nožem, ukupne dužine 25 cm i dužine sječiva 13 cm, izbo po grudnom košu, vratu i rukama.



Povrede su prouzrokovale krvarenje i smrt.



"Potom je izazvao požar u njenom stanu pa je njeno tijelo ugljenisano", navodi se u optužnici.



Istražioci su ranije potvrdili da je Juzbašićeva bila narkomanka, a bila je udata za Smaju Juzbašića, poznatog prijeratnog banjalučkog taksistu, koji je, kako je objavljeno, ušao u pakao droge i potom povukao i nju. Džinović je uhapšen u januaru u Crnoj Gori.

