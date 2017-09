Dalibor Gavrić (43) iz Prnjavora, optužen da je bombom ubio Milu Malešević (24) s kojom je bio u vanbračnoj zajednici a sebe teško ranio, nema kapacitet da ikog voli, pa ni vlastitu djecu.

To je u Okružnom sudu Banjaluka ustvrdio doktor Mirko Nikolić, sudski vještak koji je radio psihijatrijsko vještačenje nad optuženim.



Gavrić je optužen da je 14. septembra prošle godine, oko 20 časova, ispred Milinog kafića "Akapulko M", u mjestu Maćino Brdo, nakon svađe s njom aktivirao ručnu bombu od koje je ona poginula, a on teško povrijeđen, zbog čega mu je amputirana noga.



Nikolić je rekao da se Gavrić još kao dijete sporo razvijao i da se tokom rata, kao borac, oči u oči susreo sa mudžahedinima, a kada je pomišljao da se raznese bombom - oni su se povukli.



"Bio je oženjen, ali djecu nikad nije volio. On nema kapacitet da voli. Ima i sinčića sa Milom, kojeg nije priznao", priča Nikolić te dodaje da je on uvijek bio zavisan od majke, pa i kad se zaposlio uzimao je od nje novac.



Gavrića je opisao kao emotivno nezrelu, nesigurnu, ali jako inteligentnu ličnost.



"On je veoma hladan, nema kapacitet da voli, a djeca mu ništa ne znače. On to kaže - da ne voli nikog izuzev svetog arhangela Mihaila", priča Nikolić.



Svjedočili su i mještani koji su u noći kada je Mila ubijena bili gosti kafića gdje je tih momenata radila ona, ali i njena sestra Svjetlana.



Nijaz Katanić, svjedok, ispričao je da je u kafiću bilo oko 15 ljudi, te da je vidio kako se Mila i Dalibor svađaju na putu ispred lokala.



"On je ćutao, a ona ga je udarala po licu. Udarac joj nije uzvratio. On je kasnije došao ponovo u kafić, bez majice, sa torbicom i tada je Svjetlana povikala 'bomba'", priča Katanić.



Po njegovim riječima, Dalibor i Mila potom su izašli ispred kafane, a zatim je čuo njega kako nekoliko puta govori: "Ne to, Mićo". Uslijedila je eksplozija.



Dalibor Nedić, koji je radio obdukciju tijela ubijene djevojke, kaže da je utvrdio brojne povrede po glavi, ali i po tijelu, dominantno na lijevoj strani.



"Smrt je bila nasilna, kao posljedica teških povreda mozga, srca i pluća, nastalih od gelera. Uočio sam i tragove gareži po njenom tijelu i odjeći, što znači da je bomba eksplodirala nedaleko od nje", naveo je Nedić.



Gavrić je rekao da iz prvog braka ima dvije kćerke, od kojih je jedna punoljetna, a sa Milom ima četvorogodišnjeg sinčića. Po optužnici, kada je ubio Maleševićevu, bio je pijan i bitno smanjene uračunljivosti.





