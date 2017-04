Grupa navijača se tokom jučerašnjeg "vječitog derbija", utakmice između FK Zeljezničar i FK Sarajevo, u subotu u 19.20 sati, sukobila s policijom. Lakše povrede zadobila su dva pripadnika policije i tri navijača. Uhapšeno je pet navijača FK Željezničar.

Prema izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS), 15. aprila u 19.20 sati policijski službenici Druge PU-PS Novo Sarajevo, uhapsili su pet osoba, M.A.(1983), P.I. (1996), M.E. (1997.), K.A. (1984) i P. E. (1978.) svi iz Sarajeva, zbog sumnje da su počinili krivično djelo napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.



Imenovani su kao grupa navijača FK Zeljezničar, u ulici Hercegovačka bb, općina Novo Sarajevo, fizički napali policijske službenike MUP KS, dok su osiguravali fudbalsku utakmici, koja se odigravala na stadionu Grbavica, između FK Zeljezničar i FK Sarajevo.



Tom prilikom policijski službenici MUP-a KS I. H. i M.H. zadobili su lakše povrede, konstatovane na KUM-KCU Sarajevo, a lakše povrede konstatovane na KUM KCU Sarajevo, zadobili su i navijači M.A, M.E. i K.A.



Uhapšeni su predati u Odsjek za zadržavanje uhapšenih osoba MUP KS. Policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju navedenog dogadaja.



Zapaljen automobil u Novom Sarajevu



U ulici Radnička do broja 12, oplina Novo Sarajevo, u subotu u 21.50 sati, došlo je do požara na putničkom vozilu marke "renault tip megan", registarskog broja 863-0-976, vlasništvo S.M.K. iz Sarajeva. Požar je ugašen, nije bilo povrijeđenih osoba, a na vozilu je nastupila materijalna šteta.



Saobraćaj



Službenici policije MUP-a KS poduzimajući redovne mjere kontrole saobraćaja uručili su 182 prekršajna naloga, a za lakše prekršaje upozorili 14 vozača.



lz saobraćaja je isključeno šest vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, jedan vozač bez položenog vozačkog ispita, jedno vozilo zbog



isteka važnosti saobraiajne dozvole i jedno vozilo je isključeno neregistrovano.

