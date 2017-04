Pripadnici vatrogasne jedinice Posušje sinoć od 17.30 do 24.00 sata gasili su požar otvorenog prostora na lokalitetu Sutina (Rakitno). Opožareno je oko šest do sedam ha trave, niskog rastinja i bjelogorične šume. U intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila, a pomagali su im i djelatnici šumarije, kao i mještani.

Zbog eventualne opasnosti ponovnog aktiviranja istog požara trenutno na ostacima požarišta dežuraju pripadnici šumarije. Okolnosti nastanka požara za sada nisu utvrđene.



U naselju Olovo-Zagrađe izbio je požar trave i niskog rastinja. Uzrok požara je namjerna paljevina. U požaru je smrtno stradao Numo Kaljanac 1939. godište, dok je Razija Kaljanac zadobila lakše opekotine. Do dolaska vatrogasaca požar je ugasila supruga uz pomoć komšija, navodi se u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).



Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju šumskog požara koji je zahvatio oko pet dunuma crnogorične šume u reonu Borovca. Navedeni lokalitet je miniran. Radnici šumskog preduzeća su na terenu i prate razvoj događaja.



Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo nisko rastinje, u ul. Prve tuzlanske brigade.



Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara, gdje je gorjela porodična kuća, u naselju Tojšići-Dedići.



Kantonalni operativni centar civilne zaštite Kantona Sarajevo primio je jučer dvije informacije o pronalasku NUS-a, i to od PS Hadžići da je u naselju Karaosmanovići, pronađen jedan nepoznat NUS, te od PS Centar da je na lokalitetu Grdonja, također, pronađen jedan nepoznat NUS.



O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS iz naselja Karaosmanovići (Općina Hadžići) uklonuli isti dan, dok je uklanjanje NUS-a s lokaliteta Grdonj (Općina Centar), odogođeno do daljnjeg, obzirom da se radi o minskom polju, saopćeno je iz Opertivnog centra FUCZ.



Na području Tuzlanskog kantona „A“ tim za uklanjanje NUS-a obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a, zajedno sa „B“ timom Orašje, na radilištu „Duge njive - Seljublje“, na području općine Kalesija.



Također, „B“ tim za deminiranje iz Tuzle obavljao je poslove deminiranja na novom zadatku „Čelićka Rijeka“, a „B“ tim za deminiranje Orašje obavljao je poslove deminiranja na zadatku „Duge njive - Seljublje“, na području općine Kalesija.



Kantonalni operativni centar civilne zaštite Tuzla zaprimio je prijavu od Gradske službe civilne zaštite Tuzla, o pronalasku ručne bombe, a o primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.



Uposlenici Općinske službe civilne zaštite općine Maglaj su jučer, po dojavi, izašli na teren i obilježili pronađeni NUS, minu minobacača 60 mm., te raketu ručnog bacača, pronađene na području MZ-e Bijela Ploča, lokalitet Plane. Također su izvršili snimanje stanja na dva stambena objekta na lokalitetu MZ Bijela Ploča i MZ Bradići, lokalitet Krušik.



Kantonalni operativni centar civilne zaštite Srednjobosanskog kantona je primio dvije informacije o pronalasku NUS-a, na području općine Travnik, na lokalitetu Vitovlje-Dedići. O primljenim informacijama obavješten je „A“ Tim Busovača i pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.



Na području općine Jablanica, jučer je registriran potres s epicentrom u Jablanici. Jačina potresa u epicentru je 3,0 po Rihteru. Nema podataka o štetama.



Na klizištu u naselju Malješ, u općini Kakanj, stanje je stabilno. Radovi se izvode na izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.



Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju za 1 cm u toku 24 sata. Pumpa je u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije - navodi se u izvještaju FUCZ.



(FENA)