Zbog nezadovoljstva roditelja maloljetnog Mile Solde radom Policijske uprave Široki Brijeg i uočenih određenih propusta u radu te uprave, MUP Zapadnohercegovačke županije formirao je tim za postupanje koji, na osnovu do sada saslušanih svjedoka i provedenih ostalih dokaznih radnji, nije utvrdio da postoje indicije ni osnovi za sumnju da je nad Milom Soldom počinjeno određeno kazneno djelo, objavljeno je na web stranici županijskog MUP-a.

Foto: Širokibrijeg.info

Iz MUP-a navode kako njihov tim radi pod nadzorom postupajućeg županijskog tužitelja te da nastavlja provoditi daljnje radnje i prikupljati dokaze u cilju konačnog rasvjetljavanja tog događaja.



Mile Soldo, 17-godišnji mladić, u listopadu prošle godine, teško je ozlijeđen na rođendanskoj zabavi u Širokom Brijegu. Pronađen je s teškim ozljedama glave na igralištu pokraj vikendice gdje su maloljetnici slavili rođendan. U bolnici je završio s frakturom čeljusti, nosne sluznice, dislokacijom čeljusti, polomljenim zubima i teškim potresom mozga.



Mile i njegovi roditelji tvrde da je pretučen na rođendanskoj zabavi, ali se Mile ničega ne sjeća s te zabave.



Policija njegov slučaj vodi kao nezgodu. Osobe s rođendana tvrde kako je na mladića pao gol, međutim, pojedine osobe navode kako ozljede upućuju na to da je gol trebao pasti nekoliko puta da bi mu zadao ozlijede koje je imao.



Iz MUP-a Zapadnohercegovačke županije navode kako su do sada provedena vještačenja alkohola i narkotika u krvi, zatim medicinsko vještačenje, vještačenje mobilnih aparata i SIM kartica radi utvrđivanja bioloških tragova, a napravljen je i izlist dolaznih i odlaznih poziva. Također, MUP ZHŽ-a osigurao je službeno vozilo za Milu, koji je zajedno s roditeljima odvezen u Tuzlu, gdje je u Kliničkog bolnici pregledan od strane sudskog vještaka.



Vještak je sačinio nalaz i mišljenje, ali rezultate ovog kao i rezultate ostalih vještačenja, radi zaštite potpunog i pravilnog utvrđivanja činjenica i okolnosti oko ozljeđivanja Mile Solde, kao i radi zaštite njegovih interesa kao maloljetnika, još uvijek nije moguće objaviti, navode iz MUP-a.



Dodaju kako je u ovom predmetu saslušano više od 80 svjedoka, a na temelju njihovih izjava i do sada provedene kriminalističke obrade, izvršena je cjelokupna analiza događaja, te je utvrđen kronološki slijed događaja od dolaska Mile Solde na rođendansku zabavu, pa sve do odvoženja u Dom zdravlja Široki Brijeg.



„Do sada, prije svega iz izjava saslušanih svjedoka, sudionika rođendanske proslave ne proistječu indicije niti je iz ostalih provedenih dokaza utvrđeno da postoje osnovi za sumnju da je nad Milom Soldom počinjeno određeno kazneno djelo, radi čega Tužiteljstvu ZHŽ-a nije podneseno Izvješće o počinjenom kaznenom djelu protiv poznatog ili nepoznatog počinitelja kaznenog djela“, navode iz županijskog MUP-a.



(FENA)