Recidivist Amir H. (44) te njegova godinu mlađa supruga Ismeta H., inače trgovci metalom, uhapšeni su zbog sumnje da su počinili kazneno djelo trgovanja ljudima, za što im prijeti od jedne do 10 godina zatvora. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio im je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja (ne)djela i utjecaja na svjedoke, piše Jutarnji list.

Ilustracija / 24sata.info

Ako je suditi prema kaznenoj prijavi, supružnici su pretvorili život iz noćne more netom punoljetnoj Tuzlanki H.O. koju su, temeljem prethodnog dogovora, jesenas dovezli automobilom iz Bosne i Hercegovine.



Amir i Ismeta H. su, naime, roditelji šestero djece, a Tuzlanku su obmanuli da će im biti sluškinja bez naknade te da će, između ostaloga, voditi brigu o djeci i "raditi sve ono što od nje zatraže". Oni su je, sumnjaju zagrebački tužitelji, svojim potezima i postupanjima uz mnoštvo prijetnji te zlouporabom odnosa ovisnosti, vrbovali. Cijelo su je vrijeme i skrivali kako bi im uslišavala želje. Ne bi li doista oplodili činjenicu da imaju zastrašenu besplatnu radnu snagu, odlučili su je i dodatno iskoristiti. Odveli su je javnom bilježniku gdje su joj predočili dokumentaciju za osnivanje firme sa sjedištem u zagrebačkom Resniku s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna. Preko noći sluškinju su pretvorili u direktoricu firme sa sjedištem u Resniku koja trguje metalima, i to na adresi na kojoj je već bila registrirana jedna takva posrnula obiteljska tvrtka.



Kod javnog bilježnika je tako H.O. potpisala svu dokumentaciju, čime je bračni par iskoristio njezino neiskustvo te povjerenje i lakovjernost kao i činjenicu da bez njih nema sredstava za život, a niti novca za povratak u BiH. Zaključivši da o Amiru i Ismeti ovisi, išla je s njima u različite banke te na njihov nagovor, u ulozi novopečene poduzetnice, otvarala poslovne račune za svoj d.o.o. osnovan 26. 9. 2016. Na osnovu toga, sluškinja bračnog para je u više navrata podizala novac koji je Amir H. uplaćivao, a radilo se o iznosu od 76.000 kuna, i koji mu je onda ona vraćala. Kako ih mlada sluškinja ne bi izigrala, Amir je svu dokumentaciju tvrtke te bankovne kartice i pečat držao kod sebe.



No, tu makinacijama nije bio kraj. Supružnici su odveli H.O. i u poslovnice različitih telefonskih operatera gdje je sklopila ugovore i preuzela četiri skupocjena mobitela od kojih je jedan bio iPhone 7, a koji su završili u rukama sinova njezinih “dobročinitelja”.



Stvari su se zakomplicirale sredinom studenoga prošle godine kada je H.O., zbog nostalgije za domom i dečkom, a i zbog straha od nepoznatog, rekla Amiru H. da se želi vratiti u Tuzlu. Njezina odluka mu nikako nije odgovarala pa joj je to zabranio uz prijetnje da joj se loše piše ako bude razgovarala s policijom.



- Amir mi je 10. januara rekao da je poslao čovjeka u Bosnu da ubije mog dečka kojem sam se požalila na situaciju, a Amirova snaha me onda skrivala na nekoliko lokacija pa čak i u WC-u dvorišta kako me policija ne bi pronašla - požalila se kasnije istražiteljima H.O., nakon što su supružnici uhapšeni u sesvetskoj Sopnici.



Cijelu potragu je pokrenuo, čuvši na telefon vapaje H.O., upravo njezin dečko iz Bosne koji je 11. januara alarmirao tamošnju policiju i koja je potom digla na noge hrvatske policajce.



Lisice na ruke stavljene su supružnicima 12. januara. Tvrdnje bračnog para su, pak, potpuno suprotne priči H.O. Osim što, kako doznajemo, negiraju bilo kakvu torturu i loše postupanje, teret krivnje svaljuju upravo na mladu djevojku, tvrdeći da se ona družila u slobodno vrijeme s njihovim obiteljskim prijateljem, također kazneno evidentiranim, i da je na te provode potrošila novac firme na čijem je čelu bila kao direktorica od septembra prošle godine.

(FENA)