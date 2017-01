Službenici policije MUP-a Kantona Sarajevo su u toku jučerašnjeg dana uručili 319 prekršajnih naloga, a za lakše prekršaje upozorili 40 vozača.

Foto: Arhiv

Iz saobraćaja su isključena tri vozila zbog isteka važnosti saobraćajne dozvole i dva neregistrovana vozila.



OPLJAČKANA APOTEKA "LIBERO"



Nepoznata osoba je jučer oko 17.15 sati uz prijetnju pištoljem opljačkala apoteku "Libero", koja se nalazi u ulici Rašida Bešlije u općini Vogošća. O ovome je obaviješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a uviđaj su obavile ekipe MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog događaja, identifikaciji i pronalasku izvršioca.



OPLJAČKANA APOTEKA "FAMILY PLUS"



Dvije nepoznate osobe su jučer oko 17.45 sati uz prijetnju pištoljem opljačkale apoteku "Family plus", koja se nalazi u ulici Kalesijska u općini Novo Sarajevo. O ovome je obaviješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a uviđaj su odavile ekipe MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog događaja, identifikaciji i pronalasku izvršioca.



UGAŠEN POŽAR U ULICI DEJZINA BIKIĆA



Policijska uprava Centar je jučer oko 17.30 sati obaviještena da je došlo do požara na kući u vlasništvu G. F., u ulici Dejzina Bikića broj 79 u općini Centra. Povrijeđenih osoba nije bilo, dok je na tavanskim prostorijama pričinjena materijalna šteta. Požar su ugasile ekipe PVB KS-a.



O ovome je obaviješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a uviđaj su obavile ekipe MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog događaja, saopćeno je iz MUP-a KS.





(FENA)