Prijedorska policija uhapsila je Prijedorčanku Suadu Seferović (51), osumnjičenu da je na području Sanskog Mosta pokušala ubiti svog supruga Nihada (57), potvrdili su "Nezavisnim" izvori bliski istrazi.

Policija RS / 24sata.info

"Prvi rezultati istrage ukazuju na to da ga je najvjerovatnije posula vrelim uljem, a tek će u nastavku istražnih radnji biti utvrđeno da li se to dogodilo zaista na taj način", rekao nam je policijski izvor.



Snežana Galić, portparol Uprave policije MUPa USK, potvrdila je za "Nezavisne" da je dežurni ljekar Doma zdravlja Sanski Most prekjuče u 15.40 obavijestio policiju da je u ovu zdravstvenu ustanovu primljen pacijent sa teškim povredama, odnosno opekotinama po glavi i vratu.



"Na lice mjesta izašli su pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije Treće policijske uprave Sanski Most i dežurni tužilac, ali tu nisu zatekli osumnjičenu", navela je Galićeva. Nezvanično saznajemo da je Seferovićeva preksinoć pronađena i uhapšena u jednom prijedorskom motelu.



"Pripadnici Policijske stanice Prijedor 1 oko 20.15 u jednom ugostiteljskom objektu koji nudi usluge smještaja uhapsili su S.S. iz Prijedora", navela je Zvezdana Alendarević, portparol CJB Prijedor, dodajući da je osumnjičena predata policiji u Sanskom Mostu.



Nihad Seferović je prekjuče oko 17.40 Službom hitne pomoći Sanski Most dovezen u hitnu prijemnu hiruršku ambulantu Univerzitetskog kliničkog centra RS, te je hospitalizovan u Klinici za plastičnorekonstruktivnu hirurgiju.



"Pacijent je primljen s opekotinama u predjelu glave, lica, vrata i dijela grudnog koša, nanesenim vrelim uljem. Zahvaćeno je oko devet odsto tjelesne površine. Pacijent je hirurški zbrinut, urađena je sva neophodna dijagnostika. Zdravstveno stanje pacijenta je zasad stabilno", kazali su "Nezavisnim" iz UKC RS.



(NN)