Velika tuga nadvila se jučer nad Brezom, gdje se mnoštvo građana oprostilo od svirepo ubijene desetomjesečne bebe, koju je u ponedjeljak navečer monstruozno usmrtio njen otac Adis Bećirspahić.

Foto: Avaz

Neizmjerna bol dočekala nas je u mjestu Banjevac, gdje je klanjana dženaza i obavljen ukop djevojčice. Mještani su u šoku i zgroženi zbog ovog slučaja pa je rijetko ko htio govoriti.



Krici i plač



Porodica tragično stradale bebe još je u šoku, a njena nana Lejla onesvijestila se po polasku dženaze. Na putu od džamije do mezarja tišinu su prekidali krici i plač.



Komšija Nusret Sezairi kazao nam je da ne vjeruje šta se dogodilo i da se pita kakvo je ovo vrijeme došlo.



- Strašno! Vidio sam tog momka nekoliko puta, dolazio je ovdje kod punice. Nije mi izgledao kao neko ko bi to uradio. Ne znam kakva bi kazna bila dovoljna za nekoga ko je ovo uradio – kazao je Sezairi.



Stravična smrt



Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Adis je jorganom ugušio djevojčicu u porodičnoj kući u mjestu Kortnik, nakon čega je tu i ostavio te otišao u kafić u kojem je radila majka djevojčice.



Poslije sat, saopćio je majci Nejli da njene kćerke više nema. Bećirspahić je uhapšen iste noći te se čeka određivanje mjere pritvora prema prijedlogu Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.



Grupa građana organizirala je i mirne proteste te osnovala grupu na Facebooku “Pravda za Najru Botić”.



Nosila prezime Alajmović



Kako saznajemo, ubijena djevojčica nosila je i prezime Alajmović, jer ju je prije nekoliko mjeseci drugi čovjek priznao kao svoje dijete. Ali, sve je to kratko trajalo, jer se Nejla ipak vratila u kuću Adisa Bećirspahića i s njim nastavila živjeti.



(Avaz)