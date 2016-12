Sarajevska policija jučer je uhapsila muškarca zbog nasilja u porodici, a kojeg su građani prijavili da zlostavlja svoju šestogodišnju kćerku Nejru. Navedenom događaju svjedočila je Sarajka Amina Mehić dok se vozila tramvajem, kada se otac djevojčice počeo bahato ponašati, a na djevojčici je primijetila modrice i rane.

Amina nam je ispričala da sve odigralo u subotu, 24. decembra te da je u tramvaju koji je saobraćao na relaciji Baščaršija-Ilidža primijetila dvije djevojčice koje su sjedile jedna ispred druge i da je u jednom trenutku nastala svađa u vezi s balonima.



"Haos je nastao kada je jedna djevojčica trebala izaći iz tramvaja, a ova druga joj vratiti balon. Otac djevojčice koja je ostala u tramvaju joj je konstantno prijetio pa čak i nekoliko puta udario i niko nije reagirao na suze i vrištanje djevojčice. Nisam mogla gledati i slušati i prišla san djevojčici. Prije nego što sam joj išta rekla, primijetila sam modrice na rukama. Rekla mi je da se zove Nejra, ima šest godina i tri mjeseca i nije mi željela reći gdje stanuje. Obećala sam joj da ću joj kupiti balone, a ona me pitala da joj dam svoj broj. Tada joj se njen otac obratio riječima: 'Samo probaj dati broj, vidjet ćeš šta će ti biti'", ispričala nam je sugrađanka koja je svjedočila opisanom događaju.



Objašnjava da je se Nejrin otac obratio djevojci koja je stajala iznad njega i rekao da ni slučajno ne snima mobitelom šta se dešava.



"Na stanici kod RTV doma spremali su se izaći, a djevojčica mi je govorila da ne želi i da neće da joj otac 'radi ono'. Rekla mu je da je pusti samo da se pozdravi sa mnom, prišla mi je, poljubila me i zagrlila, a ja sam joj rekla da bude dobra djevojčica i da sluša. Nakon njihovog izlaska, gospođa iza koja je stajala iza mene mi je rekla da ih veoma često viđa u tramvaju i da on konstantno maltretira dijete", kazala nam je Amina Mehić.



Kao što je navedeno, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS) nam je potvrđeno da je jučer u 18:30 sati policija uhapsila muškarca zbog nasilja u porodici. Amina nam je rekla da se djevojčica Nejra sada nalazi na sigurnom.



Na nekoliko Facebook grupa gdje su se građani aktivno uključili kako bi što prije pronašli oca, navedeno je da su djevojčicu i ranije viđali po gradu i da je otac tjerao da prosi.



