U gradskoj mrtvačnici Sutina danas je obavljena obdukcija tragično stradalog Muriza Kovačevića (47), čije je tijelo pronađeno u subotu uz željezničku prugu prekoputa Fabrike duhana Mostar (FDM) i u neposrednoj blizini njegove kuće. On je nastradao usljed udara lokomotive ''Željeznica FBiH''.

Uz niz smrtonosnih povreda, obdukcijom je utvrđeno da je u trenutku udara lokomotive nesretni Kovačević bio u uspravnom položaju.



Kako saznajemo, danas je pronađen i njegov mobitel, i to nekoliko metara dalje od mjesta nesreće iznad pruge, pored makadamskog puta.



U Tužilaštvu HNK pretpostavljaju da je Kovačević telefonirao u trenutku udara lokomotive, a telefon će, također, biti predmetom vještačenja.



Iako do sada sve upućuje na to da je riječ o nesretnom slučaju, tek kada se kompletiraju svi rezultati vještačenja, kao i izjava mašinovođe, bit će poznate sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

