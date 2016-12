Policija u Doboju dostavila je izvještaj nadležnom tužilaštvu protiv tri osobe iz tog grada zbog sumnje da su oštetili preduzeće iz Bijeljine za 26.567,19 KM.

Prijavljeni M.M., A.M. su kao odgovorne osobe u trgovini obuće „Viktorija“d.o.o. Doboj, prilikom dogovora o poslu kupoprodaje obuće s privrednim društvom „Stefano bh“ d.o.o. Bijeljina i pri izvršenju dogovorenog posla-preuzimanju robe po računima u periodu od septembra 2015. do aprila 2016. godine, obavezali se da će preuzetu robu isplatiti, što nisu učinili niti su robu vratili po zahtjevu dobavljača.



Iz policije navode da su ove osobe, zbog navodnog oštećenja obuće, izvršile nivelaciju cijena ukupne robe u prodajnom objektu „Viktorija“d.o.o. Doboj, a koju je dijelom činila i roba ovog dobavljača, nakon čega su, 1.juna, robu s nivelisanim cijenama kompezirali drugom dobavljaču, privrednom društvu iz Žepča.



Istog dana, M.M. je potpisala ugovor o zakupu poslovnog prostora s trećeprijavljenim D.M., u kojem je pod nazivom „TP Ris“, D.M. kao preduzetnik vršio prodaju predmetne obuće koja je nabavljena kao roba bez oštećenje od privrednog društva iz Žepča i na kojoj je bila postavljena cijena na natpisom „Viktorija“ d.o.o. Doboj.



Za zastupanje trgovinske radnje „Ris“ ovlašćen je A.M., dok su sve prijavljene osobe pojedinačno ovlašćene za raspolaganje sredstvima s računa ovog novoosnovanog privrednog društva.



Na navedeni način prijavljeni M.M. i A.M. su uz pomaganje trećeprijavljenog D.M. obmanuli privredno društvo „Stefano bh“ d.o.o. Bijeljina da će obaveze plaćanja robe biti u potpunosti ispunjene, nakon čega je radi djelimičnog neispunjenja obaveza za privredno društvo „Stefano bh“ d.o.o. Bijeljina nastupila materijalna šteta u ukupnom iznosu od 26.567,19 KM, a za isti iznos ostvarena protivpravna imovinska korist za privredno društvo „Viktorija“d.o.o. Doboj.





