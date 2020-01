Otkako postoje, automobili ne mogu izravno komunicirati s pješacima i prolaznicima, ako se izuzme mogućnost trubljenja u trenutku kada se vozaču netko ispriječi na cesti.

Foto: Arhiv

No to će se možda promijeniti, ako je vjerovati onomu što Teslin inovator Elon Musk piše na svojem Twitter računu, prenosi Hina.



"Ako poželite, Teslini automobili uskoro će moći komunicirati s ljudima", tvitao je poduzetnik, objavivši video snimku Modela 3 koji se putem vanjskih zvučnika 'obraća' prolaznicima.



"Pa nemojte samo stajati i zuriti. Uđite!", 'kaže' automobil, najavljujući da bi se Teslini automobili u budućnosti mogli koristiti i kao samostalni taksiji.



Tvrtka je poznata po nadogradnji softvera koji omogućuju dodatnu funkcionalnost Teslinim automobilima.



No još se ne zna koji su Teslini modeli već opremljeni vanjskim zvučnicima potrebnima za realizaciju takve funkcije.





(FENA)