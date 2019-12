Američki automobilski gigant General Motors objavio je da povlači više od 900.000 vozila širom svijeta zbog problema sa softverom za kočenje i rizika od požara.

Najveći američki proizvođač automobila povlači više od 550.000 automobila Chevrolet Silverado 1500, Cadillac CT6 i GMC Sierra 1500 zbog potencijalne softverske greške koja bi mogla da dovede do kvara kočionog sistema i obavještenja.



Zbog ove greške može doći do problema sa elektronskom kontrolom stabilnosti ili kvara kočionog sistema. U salonima će biti obavljena popravka softvera.



Američka kompanija, također povlači više od 400.000 Chevrolet Silverad 1500 i kamioneta Sierra 1500 zbog problema na napojnom kablu sa akumulatora zbog prekomjerno nanesenog ljepila što bi moglo dovesti do rizika od požara ili zagušenja motora.



U salonu će biti provjeren problem sa ljepilom ili drugim materijalom nakon čega će biti obavljena zamjena oštećenih dijelova.





(24sata.info)