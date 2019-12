Upravni odbori automobilskih kompanija Fiat Chrysler i PSA Peugeot u srijedu su potpisali obavezujući ugovor o ujedinjenju, stvarajući četvrtu po snazi svjetsku automobilsku kompaniju s kapacitetima koji će biti u stanju da se nose s izazovima strožije regulative emisije štetnih gasova i prelaska na nove tehnologije.

Arhiv / 24sata.info

Kompanije navode u zajedničkom saopćenju da će novu grupaciju predvoditi izvršni direktor PSA Carlos Tavares, s predsjedavajućim odbora Fiat Chryslera Johnom Elkannom, kao dvojica predsjedavajućih upravnog odbora jedinstvene kompanije. Izvršni direktor Fiat Chryslera, Mike Manley, ostaje u ujedinjenoj kompaniji, iako je nejasno u kojem kapacitetu.



O imenu nove kompanije nije odlučeno, saopćili su čelnici, ali i Tavares i Manley insistirali su da to nije "osjetljiva tema“.



Sporazum, o kome je prvi put javljeno u oktobru, ujedinjenje je po principu 50-50, ali PSA ima jedno dodatno mjesto u upravnom odboru i Tavaresa na čelu, što francuskoj firmi daje prednost u svakodnevnom odlučivanju.



Čelnici tvrde kako će trebati 12 do 15 mjeseci da sporazum bude dovršen. Njime će se stvoriti kompanija s prihodima od skoro 170 milijardi eura i koja proizvodi 8,7 miliona automobila godišnje – tek nešto manje iza Volkswagena, Renault-Nissana i Toyote.



Očekuje se da sporazum donese godišnje uštede od 3,7 milijardi eura koje će biti investirane u "novu eru održive mobilnosti" i udovoljit će strogoj regulativi emisije gasova, posebno u Evropi, prenosi Associated Press.



(FENA)