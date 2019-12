Prema najnovijim prodajnim rezultatima Njemačka je prestigla Norvešku u prodaji potpuno električnih automobila od početka godine.

Tako je najveće evropsko tržište automobila prvi put lider i u ovom segmentu. U Njemačkoj je do novembra registrovano 57.533 novih EV-a u poređenju sa 56.893 u Norveškoj.



Norveška je prodavala najviše električnih automobila u Evropi svake godine od 2010, kada je Nissan Leaf, prvi masovno proizvedeni električni automobil, imao svoju premijeru.



Ove brojke daju svježe dokaze da EV tehnologija postaje sve više u evropskom automobilskom središtu, gdje se njemački Volkswagen Group, BMW i Daimler pripremaju za veliki podsticaj EV-a.



Iako se Norveška pojavila kao regionalno žarište zahvaljujući velikodušnim vladinim subvencijama, zemlja s oko 6,4 odsto veličine njemačkog stanovništva nema previše mjesta za dalji rast, a osim toga vlasti u mnogim EU zemljama povećavaju svoje podsticaje za kupovinu elektrifikovanih vozila, uključujući i susjednu Hrvatsku.



Ofanziva njemačkih proizvođača električnim modelima je u punom jeku. Njemački proizvođači automobila udvostručiće ponudu EV automobila na 150 modela do 2023. godine i uložiti 50 milijardi evra do 2024.



Iako su prodajne brojke osnažile, električna vozila i dalje su mali dio cjelokupne prodaje EV u cijeloj Evropi.



Širom "Starog kontinenta" prodaja električnih automobila činila je samo 3,1 odsto novih registracija u trećem tromesečju, prema Evropskom udruženju proizvođača automobila.



Apetit potrošača za električnim modelima biće dodatno testiran sljedeće godine kada njemački proizvođači automobila počnu da uvode konkurentne modele Teslinoj najpovoljnijoj ponudi Modelu 3.



Volkswagenov ID.3 počeće uskoro da se prodaje za nešto ispod 30.000 evra, u poređenju sa klasičnim VW Golfom koji kreće od oko 20.000, dok je Model 3 oko 44.000 evra.



Njemačka vlada je takođe povećala novčane podsticaje za elektrifikovane automobile kao dio velikog ekološkog paketa.



Pogodnosti se daju za elektrifikovane automobile koji koštaju manje od 40.000 evra, što bi trebalo da podstakne potražnju za povoljnijim modelima.



Kolika je važnost državnih podsticaja za tržište pokazuje primer najmnogoljudnije zemlje na svijetu, prodaja u Kini je u padu već četiri mjeseca nakon što je vlada smanjila subvencije.



Na Kinu otpada oko polovine svjetske prodaje elektrifikovanih automobila, SAD su druge, a Norveška je sve do sada bila treća. Na postolju je sada Njemačka.





