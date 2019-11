Izvršni direktor Tesle Elon Musk najavio je da će Berlin biti mjesto prve evropske fabrike za proizvodnju dijelova za električne automobile.

Foto: 24sata.info

- Berlin je super - kazao je Musk, dodavši da će Tesla otvoriti centar za inženjering i dizajn u njemačkoj prijestolnici.



Iz Tesle je ranije saopćeno da namjeravaju započeti proizvodnju u Evropi 2021. godine.



Ovi potezi dolaze jer se firma koja je također imala velika ulaganja u jednu kinesku fabriku suočila sa pojačanom konkurencijom u industriji električnih vozila.



Musk je to najavio na ceremoniji dodjele nagrada u Njemačkoj u utorak.



- Svi znaju da je njemački inženjering izvanredan i to je dio razloga zašto našu Gigafactory Europu smještamo u Njemačku - rekao je.



Musk je razlog svoje odluke naveo i rizike oko izlaska Velike Britanije iz EU, piše BBC.



- Neizvjesnost oko Brexita previše je rizična da bi se Gigafactory smjestila u Veliku Britaniju - rekao je on.



Musk je kazao da će se taj objekt nalaziti u blizini novog aerodroma u Berlinu, a kasnije je na Twitteru dao više detalja o tome šta će fabrika proizvoditi.



Fokus na Njemačku dolazi usred sve većeg porasta zainteresiranosti za električne automobile u Evropi.



Tokom narednih godina, najveća postrojenja za proizvodnju električnih automobila bit će u Njemačkoj, Francuskoj, Španiji i Italiji, pokazuju industrijske analize.



Potvrđeno je da oko 16 velikih postrojenja za proizvodnju litijum-jonskih baterija bi trebale započeti s radom u Evropi do 2023. godine.



(FENA)