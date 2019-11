Njemačka vlada želi da do 2030. godine na svojim putevima ima 10 miliona električnih vozila, prenosi Reuters, kao dio strategije da pojača sopstvenu auto-industriju u odnosu na SAD i Kinu.

Ilustracija / 24sata.info

Ranije ove sedmice, Volkswagen je započeo proizvodnju električnog hečbeka ID.3, koji će, ne računajući državne subvencije, koštati od 30.000 evra. Prema analitičarima Evercore ISI, revidirani podsticaji će na domaćem tržištu spustiti cijenu ovog automobila na oko 24.000 do 25.000 evra.



Volkswagen je saopštio da će fabrika u Zvickauu od sljedeće godine proizvoditi 100.000 električnih vozila, povećavajući godišnju produkciju na 330.000 do 2021. Do sada je više od 35.000 kupaca izrazilo interesovanje za električni ID.3, prenosi B92.



Kancelarka Angela Merkel rekla je da će Njemačka do 2035. godine uložiti 3,5 milijardi evra u izgradnju infrastrukture za punjenje električnih automobila, obećavajući milion stanica za punjenje do 2030. godine.



Njemačka je trenutno drugo najveće tržište električnih automobila u Evropi, iza Norveške, a ove godine je u toj zemlji prodato skoro 53.000 automobila na električni pogon.



Očekuje se da će promjene u subvencijama EV stupiti na snagu ovog mjeseca i da će ostati aktivne do 2025. godine.





(24sata.info)