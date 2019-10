Zaista impresivno zvuči podatak da svaki četvrti kupac iz EU poseže za izvedbom s potpuno električnim pogonskim sklopom, Peugeotom e-208.

Foto: 24sata.info

Žan-Filipe Imparato, predsjednik uprave francuskog proizvođača, ne krije oduševljenje prodajnim rezultatima. Istakao je kako su planirali da će na električnu izvedbu otpasti otprilike 10 odsto prodane količine, a da je brojka od 25 odsto samo dokaz koliko je Peugeot e-208 uspješno kreiran te kako ekološka svijest Evropljana sve više raste.



Naime, već od prvog dana prodaje kupcima se nudi i potpuno električna izvedba Peugeot e-208. Elektromotor snage 100 kW (136 KS) nudi gotovo sportske performanse pa do 100 km/h ubrzava za 8,1 sekundu.



Uz baterijski paket kapaciteta 50 kWh nudi doseg od 340 kilometara po WLTP protokolu, a na brzom punjaču može se napuniti do 80 odsto kapaciteta za svega 30 minuta. To su sasvim dovoljni aduti da postane najboljim električnim igračem gradske klase.





(24sata.info)