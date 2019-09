Toyota je krajem avgusta obilježila impresivan prodajni rezultat svog najstarijeg modela u gami.

Legendarni terenac, jedan od najčuvenijih "off-road" automobila na svijetu, pojavio se na tržištu 1. avgusta 1951. godine pod oznakom Toyota “Jeep BJ”.



Ovaj model se u početku prodavao uglavnom japanskim kupcima, a tek se 100-ak vozila godišnje izvozilo na druga tržišta.



Dolaskom modela Serije 20, 1955. godine, počinje masovniji izvoz Toyotinog terenca, da bi već do 1965. japanski proizvođač godišnje izvozio preko 10.000 automobila u zemlje širom svijeta.



Toyota danas prodaje Land Cruiser u 170 zemalja, a globalna godišnje prodaja dostiže oko 400.000 primjeraka.



Zahvaljujući sada već legendarnoj izdržljivosti i pozdanosti, Land Cruiser je pomogao japanskom proizvođaču da izgradi svoju reputaciju širom svijeta.



U Toyoti ističu da se i dan-danas, nakon pola vijeka eksploatacije, u upotrebi nalazi veliki broj vozila čuvene Land Cruiser Serije 40.



Land Cruiser Serije 40 lansiran je 1960. a u ponudi su bile 4 verzije sa različitim međuosovinskim rastojanjem, što je omogućavalo veliki broj karoserijskih opcija i nadogradnji – od pik-ap varijanti sa jednim redom sedišta, do klasičnih vozila sa tvrdim krovom i 3 reda sedišta.



Proizvodnja ove generacije okončana je u Japanu 1986. godine, ali je Serija 40 nastavila da se izrađuje sve do 2001. u Brazilskoj fabrici, pod oznakom Toyota Bandeirante (ili Serija 50).



Serija 70 predstavljena je 1984. u dvije osnovne varijante – Heavy Duty (kao radno terensko vozilo) i Light Duty (putnička verzija).



Toyota je 1996. na tržište izbacila Seriju 90, sa kojom je Land Cruiser postao znatno moderniji automobil, a broj varijanti je bio svedeniji i u suštini se sastojao od verzije sa 3 i 5 vrata.



Uprkos modernizaciji, Land Cruiser je zadržao reputaciju pouzdanog i izdržljivog terenaca i u 21. vijeku.





