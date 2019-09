Pod pritiskom savezne Vlade kompanija General Motors u Sjedinjenim Američkim Državama povlači više od 3,4 miliona pickup i SUV vozila, kako bi otklonili problem s kočnicama, piše Anadolija.

Foto: AP

Povlačenje obuhvata modele Chevrolet Silverado i GMC Sierra 1500, 2500 i 3500 od 2014. do 2018. modelske godine. Uključeni su i Cadillac Escalade od 2015. do 2017. te GMC Yukon, Chevy Suburban i Tahoe od 2015. do 2018. godine.



Iz General Motosa su pojasnili da se može dogoditi da pumpa u kočnicama izbaci manje vakuumske snage nego što je potrebno, zbog čega se povećava zaustavni put i mogućnost za sudar.



Do opoziva je došlo nakon što je Nacionalna uprava za sigurnost saobraćaja na cestama u novembru prošle godine počela istragu.



Trgovci će ponovno izvršiti kalibraciju elektroničkog upravljačkog modula kočnice. Vlasnici bi o detaljima trebali biti obaviješteni počevši od 6. septembra.





(AA)