Nakon prošlogodišnje premijere, u Francuskoj je startovala prodaja modela 508 i 508 SW sa plug-in hibridnim pogonom.

Foto: 24sata.info

Peugeot je na Sajmu automobila u Parizu 2018. predstavio 508 Hybrid i tada je francuski proizvođač saopštio da je autonomija ovog automobila na struju 40 km. U međuvremenu, ovaj podatak je korigovan, pa je Peugeot objavio nove brojeve.



Prema WLTP mjernom ciklusu, Peugeot 508 Hybrid može da se vozi isključivo na električni pogon i do 54 km, a karavan verzija 508 SW Hybrid do 52 ks, što je dovoljno za prosječnu svakodnevnu gradsku vožnju.



U francuskoj kompaniji tvrde i da je prosječna potrošnja u kombinovanom režimu vožnje (takođe prema WLTP standardu) svega 1,3 l/100 km, dok je emisijja CO2 29-30 g/km.



Ovdje treba napomenuti da se potrošnja mjeri u vožnji sa punim baterijama, uz maksimalnu iskorišćenost elektromotora, pa će u realnosti ovaj rezultat moći da se ostvari samo pri identičnom scenariju kao na testu, prenosi B92.



U srcu pogonskog sistema oba modela je 4-cilindarski 1.6 PureTech turbo-benzinac sa 180 ks, kome pomaže elektromotor od 109 ks (80 KW). Ukupna kombinovana snaga hibridnog sistema je 225 ks (165 kW).



Električna energija se skladišti u baterijama od 11,8 kWh, koje se uz opcioni punjač od 7 kW mogu dopuniti do 100% kapaciteta za manje od 2 sata.



Peugeot 508 Hybrid i 508 SW Hybrid već se mogu naručiti u Francuskoj, a na ostala evropska tržišta ovi automobili stižu do kraja godine.





(24sata.info)