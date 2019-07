"Fićo se voli, ostalo se vozi" parola je pod kojom se danas u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, okupilo više desetina vlasnika i ljubitelja legendarnog Fiće iz cijelog regiona. Riječ je o trećem po redu Međunarodnog Fiat-Fićo festu.

Foto: AA

Ljubitelji legendarnog Fiatovog, a zatim i Zastavinog modela, iz cijele regije i šire okupili su se u Sarajevu da proslave njegov 64. rođendan. Lijepo lakirani maleni automobili izloženi u samom srcu Baščaršije privukli su pažnju, kako Sarajlija tako i turista iz različitih dijelova svijeta.



Fadil Ćerimagić iz Udruženja "Fićo-klub", koje je organizator manifestacije, kazao je kako Sarajlije i turisti danas na Baščaršiji imaju priliku vidjeti 78 primjeraka legendarnog Fiće, koji dolaze iz cijelog regiona i šire.



Ćerimagić, koji se kao mlad bavio automobilizmom i s Fićom bio šampion tri godine zaredom, kaže kako "stara ljubav zaborava nema" te kako mu je ovaj automobil ostao veoma drag.



- Ovo je najdivnije druženje u mom životu, iz samo jednog razloga. Ovdje nema politike, ovdje nema ekonomije, ovdje nema nikakve priče sem Fiće, šarafa i toga kome koji dio fali - govori Ćerimagić.



Podsjeća kako je ovo treći po redu Međunarodni Fiat-Fićo fest. Fićo je, podjetio je, počeo da se proizvodi u Kragujevcu 1955. godine, a danas, kako kaže, ovim skupom obilježavaju njegov 64. rođendan.



- Ove godine imamo 78 Fića, ima još nekih koji trebaju da nam se pridruže. Mi smo jako zadovljni ovim brojem. Istina je da je ovdje kapacitet ograničen. Ranijih godina smo imali čak 108 automobila, tako da smo odlučili da ne izlažemo mnogo, jer ljudi ne mogu da prolaze - rekao je Ćerimagić.



Kazao je kako će u povodu Fićinog 64. rođendana biti prerezana i torta u obliku automobila.



Na pitanje zašto su ljudi u cijelom regionu za Fiću uvijek bili vezani posebnim sentimentom, Ćerimagić odgovara:



- Fićo je napravio automobilsku revoluciju. Bio je dostupan, mogao ga je svako kupiti. Svi su ga koristili, jer je bio pristupačan. Riješavao je osnovne funkcije prijevoza, odlaska na more. Ta ljubav nikada nije prestala. Mi smo kao studenti, nas šest u autu sa svom kamperskom operom, išli na more.



Dodao je kako u BiH danas ima oko 400 primjeraka Fiće koji su aktivni učesnici u saobraćaju, odnosno koji se redovno registruju svake godine.



Fićo stariji od vlasnika čak 30 godina



Pored najstarijeg Fiće izloženog danas na Baščarsiji, koji je star 51 godinu, stoji 21-godišnji Sarajlija Adis Hasanović. Fićo kojeg je dovezao do Sebilja, ne samo da ima njegove duple godine, od njega je stariji čak 30 godina.



Pojašnjava kako ga je kupio njegov djed, zatim ga vozio otac, a onda je, kako kaže, došao i red na njega da nastavi tradiciju.



Na pitanje šta za njega predstavlja Fićo, Hasanović kaže kako je to ljubav još od djetinjstva.



- Fićo je jednostavno nešto posebno, to je automobil koji je danas rijedak i mene to ispunjava. Ovog Fiću kupio je moj djed, zatim ga je vozio moj otac, evo sad sam i ja to naslijedio - kazao je Hasanović.



Ističe kako ga redovno registruje, iako je 1968. godište. Specifičnost ovog Fiće, objašnjava nam Hasanović, jesu njegova kontra vrata, a to je i posljednji model s takvim vratima.



Zamalo se rodio u Fići



U Sarajevo su danas Fićom stigla i braća iz Užica Panto i Darko Nešković. Prešli su oko 400 kilometara. Iako je njihov Fićo proizveden davne 1981. godine, kažu kako je na putu veoma dobar.



- Veoma je dobar, iako ima 38 godina. Fićo je simbol stare Jugoslavije. Mi smo mlađe generacije ne pamtimo toliko taj period, ali je Fićo jedna od stvari koja nas veže za ta lijepa vremena. To nam je uspomena na djetinjstvo - kazao je Panto.



Mlađi brat Darko ispričao nam je anegdotu kako se "zamalo rodio u Fići".



- Drugo sam dijete u porodici. Majka se nije nadala da će porod doći tako brzo, bili su malo opušteni. I na putu do bolnice, porođaj je već krenuo u Fići. Tako da su mamu iznosili iz auta, malo je falilo da se rodim u Fići. Možda je kod mene zbog toga i prisutna velika ljubav prema ovom automobilu - kroz smijeh priča Darko.



Program trećeg Fiat-Fićo festa je cjelodnevni. Nakon izložbe na Baščaršijskom trgu učesnici će otići na spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva gdje će položiti cvijeće, a zatim će produžiti ka sarajevskom Vilsonovom šetalištu, gdje će biti upriličena još jedna izložba.



Fiat 600 prvi put je predstavljen 1955. godine na sajmu automobila u Ženevi. Zastava je Fiću počela proizvoditi, također, 1955. godine po licenci Fiata 600. Model fabrike iz Kragujevca nosio je naziv Zastava 750, a prozvodio se sve do 1985. Na području regiona ili bivše SFR Jugoslavije poznatiji je pod nadimkom Fićo.





(AA)