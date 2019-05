Automobil 'buick', proizveden daleke 1928. godine, proglašen je najljepšim modelom na ovogodišnjim, 17. po redu, Međunarodnim susretima oldtimer automobila i motora, održanim od 3. do 5. maja.

Foto: Fena

Najljepši model birali su građani u završnici te manifestacije, održanoj danas na platou ispred tržnog centra BBI u Sarajevu.



Automobil koji je za ovu priliku dovezen iz najudaljenijeg mjesta je 'jeep' iz Đevđelije kojim upravlja Ivan Popov.



Najstariji je, pak, 'ford' proizveden 1917. godine, koji je iz Budimpešte dovezao Janoš Suto.



Najoriginalnijim modelom je proglašen 'citroen trakson' iz 1937. godine, dovezen također iz Budimpešte.



Smotru oldtimer automobila i motora organizirao je Old Timer Klub Sarajevo, a podržali su je Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo kultura i sporta Kantona Sarajevo i Grad Sarajevo.



Kako je za Fenu kazao predsjednik Old Timer Kluba Sarajevo Nedim Husić, ovogodišnji susreti su najuspješniji dosad po broju vozila i kvalitetu.



Na smotru su dovezena 63 limena ljubimaca, odltimera iz Mađarske, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije, koje njihovi vlasnici održavaju s mnogo ljubavi i pažnje.



Učesnici manifestacije su prvog dana putovali u koloni do Titovog bunkera u Konjicu, a potom do Mostara, da bi 4. i 5. maja četvorotočkaši defilovali ulicama Sarajeva, gdje su na izložbi i gradskoj zabavi u završnici manifestacije, proglašeni najljepši, najstariji i najoriginalniji modeli, kao i onaj koji je za ovu priliku dovezen s najudaljenije destinacije.



(FENA)