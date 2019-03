Kompanija Renault se priprema za dolazak dva nova električna modela tako da će se model Zoe naći u sendviču između manjeg gradskog automobila i većeg porodičnog modela koji će biti rival Nissanovom LEAF-u, piše Auto Express.

Ekspanzija ponude električnih automobila će pomoći Renault-Nissan-Mitsubishi Alijansi da prodaje dva miliona automobila godišnje do 2025. godine.



Renault je prethodo najavio planove predstavljanje osam novih električnih modela do 2022. godine a trenutno u ponudi ima četiri.



"Nastavit ćemo ulagati u B segment, to je naš najjači segment i u srcu je evropskog tržišta. Nakon toga ćemo otići niže, a onda i u C segmet kako bismo pokrili što više tržišta. Ideja je da modeli stižu u pravo vrijeme", izjavio je za pomenuti magazin direktor Renaulta za globalni program električnih vozila Eric Feunteun.



Feunteun je svjestan da bi u ovoj situaciji Renaultov porodični hatchback bio preskup za brend poput ovog .



"Ako ga proizvedem s današnjim troškovima baterije, koštat će koliko i moji luksuzni rivali. Ako pogledate C, D i E segment, vidjet ćete šta Tesla i Jaguar rade. Morate koristiti velike baterije. No, to znači i veoma skupe automobila. Čvrsto vjerujem da je u Renaultovoj DNK jeftina tehnologija, Zoe je najjeftiniji električni automobil na tržištu, a cijena je glavni odlučujući faktor. Moj odgovor je jasan. Fokusirat ćemo se na C segment i imat ćemo veću bateriju, to je sigurno. No, moramo pronaći pravo vrijeme kako bismo imali konkurentnu ponudu", rekao je Feunteun.



Kao posljedica navedenog, Renaultovog rivala LEAF-u ne treba očekivati do kraja 2022. godine kada bi cijena baterija trebala više odgovarati cijenama vozila francuskog brenda.



Model je najavljen fotografijama, a vjeruje se da će biti baziran na Renaultovom konceptu Symbioz koji je najavio viziju električne i autonomne tehnologije.



Još uvijek neimenovani automobil će imati skromniji dizajn od koncepta, ali će naslijediti neke karakteristike. Koristit će novu platformu za električna vozila koja će biti dostupna i ostalim partnerima iz Alijanse, a koja je dizajnira da ponudi putnicima prodstor koji nude vozila iz većeg segmenta. Veća baterija znači da će automobil biti nešto viši, što je uobičajeno u svijetu električnih vozila. Domet u stvarnom svijetu bi trebao iznositi više od 400 km.



Ideja povećanja prostora u unutrašnjosti je demonstrirana u slučaju koncepta Symbioz te je nešto što će postati jedna od ključnih karakteristika budućih električnih modela.





(24sata.info)