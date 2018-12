Tesla i Model 3 su uspješno premostili sve porođajne muke, a kraj godine Model 3 će dočekati na tronu kao najprodavaniji.

Foto: 24sata.info

Još nedavno Tesla se mučio kako bi podignuo sedmičnu proizvodnju Modela 3 na planirane vrijednosti.



Danas proizvodi 5.000 primjeraka sedmično, a mjesečna prodaja redovno prelazi 20.000 modela.



Prema informacijama koje ima InsideEV, Tesla Model 3 je ove godine dosegnuo prodaju od 114.532 primjerka, a samo u zadnjih pet mjeseci isporučeno je preko 90.700 vozila.



To će mu priskrbiti status najprodavanijeg električnog modela, a odmah do njega su Teslini Model S i Model X.



Najopasniji rival im je Chevrolet bolt, a on je ove godine našao put do 16.907 kupaca.





