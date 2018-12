Japanski Nissan saopćio je danas da planira povlačenje oko 150.000 automobila sa tržišta zbog propusta u testiranju tih vozila.

"Nissan je nedavno otkrio nekoliko nepravilnosti koje su možda dovele do netačnih ocjena u procesu inspekcije", navodi se u saopćenju.



Odluka o povlačenju odnosi se na vozila sa japanskog tržišta, a riječ je o deset modela, uključujući "Nout" i "Lif", koji su proizvedeni od novembra 2017. do oktobra ove godine, prenio je AFP.



Kompanija je potvrdila da je bilo propusta u testiranju kočnica, brzinomjera i ostalih sistema prije nego što su isporučeni iz jedne domaće fabrike.



Nissan je prošle godine morao da povuče više od milion vozila nakon što je priznao da su završne inspekcije automobila obavljali radnici koji za to nisu imali odobrenje, prenosi Srna.



Ovo je novi udarac za giganta japanske automobilske industrije nakon što je nedavno uhapšen predsjednik kompanije Carlos Gon zbog finansijskih malverzacija.



