Ako ste dobili nekoliko miliona na lutriji, vjerujte nam da kupovina hiperautomobila nije najbolja odluka koju možete donijeti…

Zašto, pitate se? Pa, milionska cijena takvih mašina donosi sa sobom stotine hiljada dolara troškova održavanja. To samo znači da ćete dobijeni novac potrošiti brže nego što ste ikada mislili. Da li ste znali da standardni servis Bugatti Veyron modela košta i do 21.000 dolara, a kao što i sami znate za taj novac možete kupiti jedan novi automobil?



Ako ste misili da je nečuveno da proizvođači automobila toliko naplaćuju za zamjenu ulja, otkrićemo vam razlog zbog kog je to sve realno. Royalty Exotic Cars objavili su video na svom YouTube kanalu, gdje možemo vidjeti zamjenu ulja i popravku curenja hidraulike na Veyronu.



Hjuston Krosta, koji je vlasnik kompanije i 37 egzotičnih automobila koje iznajmljuju, zajedno sa svojim tehničarima počinje popravku curenja hidraulike koje potiče iz zadnjeg spojlera automobila. Da bi se došlo do tog dijela, veliki broj dijelova tijela automobila i stotine zavrtanja se moraju skinuti.



Kada su popravili dio koji je curio, Krosta i njegov tehničar Džesi bacaju se na mijenjanje ulja, što zahteva skidanje nevjerovatnih 16 odvodnih čepova. Zamjena filtera za ulje sa druge strane djeluje sasvim jednostavno. Pogledajte video ispod teksta, pa sami odlučite koliko je komplikovano i nezgodno jednostavno, osnovno održavanje superautomobila, pa razmislite i o cijeni koje ono sa sobom donosi.





