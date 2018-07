Proizvođač automobila Ford povlači oko 550.000 vozila u Sjevernoj Americi kako bi popravio problem sa mjenjačem koji može dovesti do iznenadnog kretanja vozila.

Arhiv / 24sata.info

Opoziv pokriva modele Fusion od 2013. do 2016. godine i mala SUV vozila Escape iz 2013. i 2014.



Iz Forda su kazali da se umetak koji je pričvršćen za kabl za pomjeranje na prenosniku može otkačiti. Ukoliko bi se to desilo, vozač može ostaviti mjenjač u položaju za parkiranje, ali da vozilo bude u nekoj od brzina. To bi moglo dovesti do toga da se automobil pokrene, što povećava rizik od povreda i štete, ističu iz Forda.



Iz kompanije su naglasili da za sada nisu obavješteni o tome da je problem doveo do bilo kakvih udesa ili povreda. No, savjetuju vlasnike vozila da prilikom parkiranja koriste ručnu kočnicu.



Fordovi dileri će bez ikakve naknade zamijeniti umetak, a vlasnici vozila će o svemu biti obaviješteni do 30. jula.



(AA)