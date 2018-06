Njemački proizvođač automobila Volkswagen otvorio je prvu fabriku automobila u Ruandi što je važan korak za tu istočanafičku zemlju koja pokušava da smanji uvoz polovnih automobila iz Azije.

Foto: Arhiv

Predsjednik Ruande Pol Kagame rekao je da Afrika ne bi trebalo da bude otpad za polovne stvari.



"Afrika i Ruanda zaslužuju bolje i to je jedan način da pokažemo da možemo da priuštimo to", rekao je Kagame.



Prošle godine 300.000 automobila je registrovano je u Ruandi u kojoj živi 12 miliona ljudi, pokazuju zvanični podaci. Većinom su to polovna vozila iz Japana.



Direktor Volkswagena za Južnu Afriku Tomas Šafer rekao je da su relativna bezbjednost i ekonomska stabilnost Ruade podstakli tu kompaniju da počne da radi u toj državi.



On je rekao da bi u prvoj fazi Volkswagen u Ruandi trebalo da zaposli oko 1.000 ljudi.





(BETA)