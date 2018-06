Volvo je najavio da će sljedeća generacija SUV-a XC90, koja stiže 2021. godine, imati sistem za autonomnu vožnju 4. nivoa, što znači da će kompjuter u automobilu moći da u potpunosti samostalno upravlja vozilom.

Foto: 24sata.info

Iako je prva generacija Volvoa XC90 opstala na tržištu čak 12 godina (2002-2014.), trendovi u automobilskoj industriji i najnovija tehnološka unapređenja zahtijevaju od proizvođača da smjenu generacija svojih modela obavljaju u znatno kraćem roku.



Tako će aktuelni XC90, koji se izrađuje od 2014, dobti nasljednika već 2021, odnosno nakon svega sedam godina od početka prodaje.



Volvo je već saopštio da će se sljedeća generacija sklapati u Čarlstonu, u SAD, gdje se proizvodi i novi S60, a sada je najavio i da će XC90 od 2021. biti opremljen samovozećom tehnologijom 4. stepena.



To znači da će automobil imati sisteme za autonomnu vožnju koji u potpunosti isključuju potrebu vozača da upravlja vozilom.



"Volvo XC90 će moći da vas preveze od tačke A do tačke B, a da vi praktično ne mrdnete prstom", potvrdio je potpredsjednik Volvoa, Henrik Grin, upotrijebivši plastičan primjer vozača koji se uspava za volanom i koga će u tom slučaju auto bezbjedno odvesti kući, a da ga i ne probudi.



Kompjuter će najprije detektovati da je vozač pospan i pripremiće vozilo za režim autonomne vožnje, a zatim će preuzeti komande.



Autonomni sistem vožnje 4. stepena je pretposljednji na skali automatizacije upravljanja vozilom. On podrazumijeva da je automobil u potpunosti sposoban da se "snađe" u saobraćaju bez intervencije čovjeka za volanom, ali da vozač, po želji, u svakom trenutku može da preuzme komande.



Sljedeći, i posljednji 5. stepen autonomije razlikuje se po tome što automobil u kome se vozite uopšte nema manuelne komande (volan, kočnicu, "gas"...), tako da ste prepušteni na miliost i nemilost kompjuteru.





(NN)