Treći "Auto Show Week" otvoren je danas u Tuzli na kojem je predstavljeno 25 brendova s više od 200 vozila i ovaj put nisu u pitanju samo automobili nego posjetitelji mogu pogledati i izložene motocikle, skutere, bicikle, električne bicikle te električna vozila.

Ova manifestacija ponudit će posjetiocima, ali i profesionalcima posljednje trendove u autoindustriji u svijetu i Bosni i Hercegovini.



- Razlog zašto smo se odlučili organizirati ovaj sajam u maju je da pokažemo šta to sve može napraviti 'vjetar u kosi' osim samog putovanja - kazao je Feni organizator ovog sajma Zlatko Berbić.



Podsjetio je da je prvi sajam bio organiziran na Panonskim jezerima, dok su posljednja dva organizirana na platou "Bingo City Centra", dodajući da je sajam prošle godine posjetilo 30.000 ljudi te sličan odziv očekuju i ovaj put posebno tokom vikenda.



Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić ocijenio je u izjavi za Fenu da su ovakve manifestacije potrebne Tuzlanskom kantonu i Gradu Tuzli posebno uzimajući u obzir zagađenost zraka.



- Na sajmu su predstavljeni automobili koji su manji zagađivači, a istovremeno ulijevaju i sigurnost, uzimajući u obzir podatak da je u Kantonu prošle godine zabilježeno više saobraćajnih nesreća s tragičnim posljedicama, a jedan od uzročnika je starost automobila - kazao je ministar.



Mišljenja je da se ova manifestacija može svrstati u edukativne jer one mogu doprinijeti da građani cijele Bosne i Hercegovine, a u ovom slučaju građani Tuzlanskog kantona, više razmišljaju prvenstveno o sigurnosti, a potom i o načinima kako mogu doprinijeti smanjenju zagađenosti zraka.



- Tuzlanski kanton prednjači u sajamskim manifestacijama na što smo ponosni - zaključio je ministar, najavivši da će Vlada TK-a i ovo ministarstvo nastaviti podržavati sajamske manifestacije uključujući i ovu koja građanima nudi najnovija dostignuća iz oblasti tehnike i tehnologije.



Za sve posjetitelje sajam će biti otvoren do nedjelje, 13. maja.

