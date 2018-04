Prema najnovijim informacijama, član Mercedes EQ linije električnih vozila će biti i potpuno električni sedan, koji će imati slične dimenzije kao trenunta C-Klasa.

Foto: 24sata.info

Naime, po nekim izvještajima, Mercedes-Benz će jednostavno konstruisati električnu varijantu svoje C-Klase.



Međutim, šef inženjerskog odjeljenja kompanije, Kristijan Fruh, je u intervjuu sa magazinom Autocar potvrdio da se to neće desiti.



On je naveo da će umjesto toga, kompanija konstruisati potpuno novu električnu limuzinu koja će se u EQ gami pridružiti hečbek i SUV modelu.



Novi električni sedan se uklapa u plan kompanije po kojem će biti predstavljeno 10 novih električnih vozila do kraja 2025. godine. Svi modeli će biti bazirani na MRA platformi, i imaće sličan dizajnerski pravac, po kojem će se razlikovati od modela sa hibridnim pogonskim sklopovima i motorima sa unutrašnjim sagorjevanjem.



Prvi potpuno električni model koji će Mercedes lansirati iz svoje EQ game biće SUV model. On će otprilike imati iste dimenzije kao model GLC, ali će njegov dizajn biti inspirisan koneptom, i moći će da pređe i do 500 kilometara sa jednim punjenjem.



Proizvodnja potpuno električnog SUV modela kompanije Mercedes je planirana za 2019. godinu.







(NN)