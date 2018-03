Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimera je pripremljen, ali ne može biti objavljen u "Službenom listu BiH" dok ne budu urađeni pravilnici o tehničkim pregledima i registraciji vozila, rekla je Srni glasnogovornica Ministarstva komunikacija i transporta BiH Majda Tatarević.

Arhiv / 24sata.info

"Sva tri pravilnika moraju biti objavljena u isto vrijeme. Vjerujem da će to biti uskoro jer su i ostala dva pravilnika u pripremi", navela je Tatarević.



Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova RS Danica Gnjatović istakla je da se građani obraćaju MUP-u sa pitanjem o mogućnosti registracije oldtimera, te da će policija početi da primjenjuje pravilnik o oldtimerima.



Ona je naglasila da će se ovim pravilnikom urediti postupak vrednovanja i klasifikacije oldtimer vozila, izdavanje identifikacione isprave, vođenje jedinstvenog registra, registracija i način vođenja evidencija o registrovanim oldtimerima.



Gnjatović kaže da Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH propisuje da je oldtimer motorno vozilo proizvedeno prije 30 i više godina, koje je radi njegovanja historijskih nasljeđa i tehničke kulture sačuvano ili ponovo sastavljeno u izvornom obliku.



Ona je dodala da se potvrda o registraciji može izdati trajno.



Govoreći o stavu zainteresovanih građana u RS da je u Federaciji BiH moguće registrovati oldtimer, Gnjatović je rekla da je poznato da je u FBiH moguće registrovati ova vozila samo na osnovu starosti vozila, bez prilaganja neophodne dokumentacije na osnovu koje bi se utvrdilo da vozilo ima karakteristike oldtimera.



"Napominjemo da u BiH još ne postoji organizacija koja je ovlaštena za sprovođenje poslova vrednovanja i klasifikacije oldtimer vozila", navela je Gnjatović.



Ona je istakla da ovlaštenje daje Međunarodna dogovorna organizacija udruženja nacionalnih saveza, klubova i ostalih grupacija koja se brine za očuvanje, obnovu i upotrebu oldtimera na svjetskom nivou (FIVA).



"Klasifikacija oldtimer vozila provodi se na osnovu vrednovanja koje obuhvata pregled vozila i dokumentacije, utvrđivanje izvornosti, ocjenjivanje, bodovanje i kategorizaciju vozila, njegovih dijelova i sklopova, u skladu sa uputstvom ovlaštene organizacije", naglasila je Gnjatovićeva.



Sportski koordinator u Auto-moto društvu Banja Luka Milan Mačković rekao je da je u Republici Srpskoj 2016. godine registrovano 30.000 vozila starijih od 30 godina, ali da to nije pravi pokazatelj koliko postoji oldtimera.



"Tu su pobrojani Golfovi 2, Stojadini, Fiće i neka druga vozila koja ispunjavaju samo jedan uslov, a to su godine starosti. Da bi auto mogao da se registruje kao oldtimer, mora da ima originalne fabričke dijelove i ispunjava druge tehničke uslove, a takvih vozila je malo", kaže Mačković.



(SRNA)