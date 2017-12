Automobilska industrija je imala je burnu 2017. godinu, posebno u Evropi, ali uprkos ekonomskoj nesigurnosti zabilježen je porast prodaje od 5,2 odsto.

Sasvim očekivano i ove godine najveći rast na tržištu imao je SUV segment sa udjelom od skoro 32%. Predviđa se i dalji napredak ovog segmenta, najbrže rastućeg u autoindustriji, ispred koga je procentualno samo luksuzna F klasa, koja ima daleko manji udio u broju automobile.



U Evropi najviše raste segment niže klase, dok čak luksuzna i sportsta vozila bilježe veći rast od B, C, MVP i D segmenta.



Međutim, gospodar evropskih drumova i dalje je suvereno Volkswagen Golf sa 445.206 prodatih jedinica u prvih 11 mjeseci ove godine. Iako je doživio pad od dva odsto na godišnjem nivou, Golf je i dalje najtraženije vozilo u Njemačkoj, Austriji, Belgiji, Luksemburgu i Norveškoj.



Daleko iza na drugom mjestu je Renault Clio sa 298.990 vozila, a najprodavaniji je u domovini Francuskoj, potom Holandiji i Portugalu. U odnosu na 2016, Clio je zabilježio rast od skoro 6% prodaje u cijeloj Evropi.



Dominaciju narodnog automobila iz Volfsburga u ovoj godini potvdio je Volkswagen Polo sa 255.370 prodatih komada, u godini u kojoj je predstavljena šesta generacija ovog automobila. Polo jeste doživio pad prodaje od 10,4% u odnosu na 2016, ali ovaj Golfov mlađi brat bi vrhunac na tržištu trebalo tek da doživi od januara.



Na četvrtom mjestu je Ford Fiesta sa 237.700 vozila, kao najprodavaniji automobil u Velikoj Britaniji, i skoro već cijelu deceniju najpopularniji Fordov model na "Starom kontinentu". Međutim, i Fiesta se muči sa padom prodaje, 14% u odnosu na prethodnu godinu, ali dio "krivice" za to snosi i izlazak nove generacije u septembru.



Na petom mjestu nalazi se naprodavaniji SUV, u pitanju je Nissan Qashqai sa 230.860 jedinica. Najpopularniji je u Danskoj, Finskoj i Irskoj, a zabilježio je i rast od 7%. Zapravo, SUV segment je jedini u deset najprodavanijih vozila u Evropi koji bilježi konstantan rast iz godine u godinu.



Najprodavanija vozila u Evropi u 2017. (do decembra):



1. Volkswagen Golf – 445.206 jedinica



2. Renault Clio – 298.990



3. Volkswagen Polo – 255.370



4. Ford Fiesta – 237.770



5. Nissan Qashqai – 230.860



6. Peugeot 208 – 225.198



7. Opel/Vauxhall Corsa – 221.497



8. Volkswagen Tiguan – 218.238



9. Škoda Octavia – 214.329



10. Opel/Vauxhall Astra – 204.742

